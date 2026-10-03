स्वामी प्रसाद मौर्य के INDIA गठबंधन में शामिल होने पर पवन खेड़ा की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

पवन खेड़ा ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आराधना मिश्रा ‘मोना’ की नियुक्ति और इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर किसी व्यक्ति की जाति या धर्म ही एकमात्र आधार नहीं होता। अलग-अलग समय पर अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास पहले यह जिम्मेदारी थी, उसमें कोई कमी थी। बल्कि इसका मतलब यह है कि अब वह किसी दूसरी भूमिका में अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं।