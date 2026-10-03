स्वामी प्रसाद मौर्य के INDIA गठबंधन में शामिल होने पर पवन खेड़ा की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (फोटो-IANS)
Swami Prasad Maurya joins INDIA Alliance: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शनिवार को अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी पार्टी अब विपक्षी दलों के 'INDIA' गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है। वहीं अब इस पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। चुनाव के नतीजे घोषित होने तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी।
पवन खेड़ा ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आराधना मिश्रा ‘मोना’ की नियुक्ति और इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर किसी व्यक्ति की जाति या धर्म ही एकमात्र आधार नहीं होता। अलग-अलग समय पर अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास पहले यह जिम्मेदारी थी, उसमें कोई कमी थी। बल्कि इसका मतलब यह है कि अब वह किसी दूसरी भूमिका में अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि राहुल गांधी इस समय राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और देश से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं और इन मुद्दों के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं भी इन्हीं मुद्दों और समस्याओं को लेकर काम कर रहा हूं। हमारी विचारधारा और संघर्ष एक जैसे हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है। इसलिए आज INDIA गठबंधन के साथ जुड़ने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में बातचीत हुई है।
मौर्य ने कहा कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनें। इसी उद्देश्य से मैं लगातार समान विचारधारा वाले लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा हूं। आज की मुलाकात और बैठक की शुरुआत हुई है। आगे क्या होगा, इसकी जानकारी आने वाले समय में दी जाएगी।
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