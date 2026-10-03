पंजाब में अचानक कैसे बदल गए हालात और जज़्बात, क्या अमरिंदर सिंह वड़िंग को मिलेगा ‘कुर्बानी’ का बड़ा इनाम!

परगट सिंह की नियुक्ति को चरणजीत अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं, ऐसे में उनके बगावती तेवर अब मंद पड़ सकते हैं। हालांकि, इस फैसले से अमरिंदर सिंह वड़िंग समर्थकों में नाराजगी है और यह साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। लेकिन चन्नी की तुलना में वड़िंग को मनाना कांग्रेस के लिए ज्यादा आसान होगा। अमरिंदर सिंह वड़िंग कह चुके हैं कि उनके नेता केवल राहुल गांधी हैं, इसका मतलब है कि वह राहुल की बातों को अनसुना नहीं कर पाएंगे। राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि अमरिंदर सिंह वड़िंग को भविष्य में इस कुर्बानी का इनाम मिल सकता है। अगर पंजाब चुनाव में कांग्रेस जीतती है, तो उन्हें सरकार या फिर संगठन में कोई बड़ा पद मिल दिया जा सकता है। वहीं, चरणजीत सिंह चन्नी को इस बार शायद पार्टी सीएम न बनाए।