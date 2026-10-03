Punjab Politics: ‘वडिंग ने अच्छा काम किया है’, पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने के बाद परगट सिंह ने की राजा वड़िंग की तारीफ

Pargat Singh: पंजाब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह ने पद संभालने के बाद अपने पूर्ववर्ती अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की तारीफ की है। वड़िंग के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए परगट सिंह ने कहा कि उन्होंने करीब पांच साल तक संगठन को अच्छी तरह संभाला और अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि अलग-अलग समय पर अलग-अलग लोगों को जिम्मेदारियां देना कांग्रेस की संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। जालंधर कैंट से कांग्रेस विधायक और पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह को राजा वड़िंग की जगह पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PPCC) का अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब राज्य में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बदलाव हुआ है।