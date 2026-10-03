3 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

राज्यसभा की 10 सीटों में छिपा 2027 का यूपी प्लान

पार्टी 2027 के लिए जातीय, क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरणों को साध कर चुनावी सोशल इंजीनियरिंग के बड़े अवसर के रूप में ले रही है। खासतौर पर ब्राह्मण और गैर-यादव पिछड़े वर्गों को मजबूत संदेश देने और दलित सामाजिक आधार में सेंध बनाए रखने पर नजर है
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Abhishek Singhal

Oct 03, 2026

Parliament house

Parliament

अभिषेक सिंघल

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की 10 सीटों का चुनाव भाजपा के लिए सिर्फ उच्च सदन में संख्या बनाए रखने का मामला नहीं है। इन सीटों के जरिए पार्टी 2027 के लिए जातीय, क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरणों को साध कर चुनावी सोशल इंजीनियरिंग के बड़े अवसर के रूप में ले रही है। खासतौर पर ब्राह्मण और गैर-यादव पिछड़े वर्गों को मजबूत संदेश देने और दलित सामाजिक आधार में सेंध बनाए रखने पर नजर है। गौरतलब है कि 25 नवंबर को जिन 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें भाजपा के आठ, सपा और बसपा के एक-एक सदस्य हैं। चुनाव 16 अक्टूबर को होगा।

स्थानीय जातीय समीकरण साधने की कोशिश

भाजपा राज्यसभा की सूची पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समीकरण साधने की दृष्टी से विचार कर रही है। उत्तरप्रदेश में पार्टी की रणनीति के जानकार बताते है कि वहां इस समय भाजपा की पहली प्राथमिकता ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी दूर करना और दूसरी बड़ी प्राथमिकता गैर-यादव ओबीसी सामाजिक आधार को साधना है। लोधी, कुर्मी, मौर्य-शाक्य-सैनी, निषाद और राजभर जैसे समूहों को साधने में राज्यसभा की सीटें राजनीतिक संदेश का माध्यम बन सकती हैं। वहीं क्षेत्रवार भी टिकटों का वितरण संतुलित रखने की चुनौती है। पश्चिमी यूपी में आरएलडी के साथ गठबंधन के कारण जाट समीकरण अलग महत्व रखता है। पूर्वांचल में निषाद और राजभर, मध्य यूपी में लोधी-पिछड़ा समीकरण और बुंदेलखंड में अलग सामाजिक समीकरण भाजपा के सामने हैं।

ये नाम हैं चर्चा में

संभावित प्रत्याशियों के रूप में चर्चा में पूर्व सांसद और भाजपा महामंत्री हरीश द्विवेदी, भाजपा महामंत्री स्मृति ईरानी, केन्द्रीय मंत्री बीएल वर्मा, हरदीप सिंह पुरी, सत्यपाल सिंह, डॉ. संजीव बालियान, सुरेश राणा, राजेंद्र अग्रवाल,कौशल किशोर, राजवीर सिंह, राघवेंन्द्र सिंह, पूर्व डीजीपी बृज लाल, गीता शाक्य, सीमा द्विवेदी व विनय सहस्त्रबुद्धे का नाम चर्चा में है।

सीट और वोट की गणित

कुल सदस्य 403
वर्तमान में 396
एक सीट के लिए मत- करीब 37
एनडीए 288
भाजपा255
अपना दल(एस)13
आरएलडी 9
सुभासपा 6
निषाद पार्टी 5
वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2 व तीन असम्बद्ध विधायकों के समर्थन की भी उम्मीद -कुल 293
सपा 103
सपा101
कांग्रेस 2

भाजपा सात सीटें आसानी से जीत सकती है। वहीं सपा दो। भाजपा को आठवें प्रत्याशी के लिए करीब पांच विधायकों का तो सपा को तीसरे प्रत्याशी के लिए 8 का अतिरिक्त समर्थन चाहिए होगा। दूसरी वरीयता के वोट भी इस एक सीट का फैसला कर सकते हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार भाजपा नवां प्रत्याशी भी खड़ा कर सकती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Oct 2026 02:15 pm

Published on:

03 Oct 2026 02:15 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / राज्यसभा की 10 सीटों में छिपा 2027 का यूपी प्लान

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्या भारतीय वायुसेना बनाएगी अलग ड्रोन फोर्स? एयर चीफ मार्शल बोले- दशकों से हमारे पास क्षमता, अलग बल की जरूरत नहीं

IAF Chief AP Singh Drone Force India
राष्ट्रीय

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन पड़ा भारी? जंतर-मंतर मामले में 3 FIR, लेकिन किसी का नाम नहीं; पुलिस ने क्या लिखा?

Delhi Police FIR
नई दिल्ली

LARA मनी लॉन्ड्रिंग केस में तेजस्वी यादव को मिली राहत? कोर्ट ने बढ़ाई आरोप तय करने की तारीख

money laundering case
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिर भी क्यों नहीं हुआ लागू? आवारा कुत्तों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को लगाई फटकार

Delhi news
नई दिल्ली

राहुल ने लॉन्च किया ‘सत्याग्रह’, अब डिजिटल मंच से लोगों के मुद्दों की लड़ाई सड़क से संसद तक

Rahul Gandhi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.