राज्यसभा की 10 सीटों में छिपा 2027 का यूपी प्लान

भाजपा राज्यसभा की सूची पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समीकरण साधने की दृष्टी से विचार कर रही है। उत्तरप्रदेश में पार्टी की रणनीति के जानकार बताते है कि वहां इस समय भाजपा की पहली प्राथमिकता ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी दूर करना और दूसरी बड़ी प्राथमिकता गैर-यादव ओबीसी सामाजिक आधार को साधना है। लोधी, कुर्मी, मौर्य-शाक्य-सैनी, निषाद और राजभर जैसे समूहों को साधने में राज्यसभा की सीटें राजनीतिक संदेश का माध्यम बन सकती हैं। वहीं क्षेत्रवार भी टिकटों का वितरण संतुलित रखने की चुनौती है। पश्चिमी यूपी में आरएलडी के साथ गठबंधन के कारण जाट समीकरण अलग महत्व रखता है। पूर्वांचल में निषाद और राजभर, मध्य यूपी में लोधी-पिछड़ा समीकरण और बुंदेलखंड में अलग सामाजिक समीकरण भाजपा के सामने हैं।