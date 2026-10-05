जंतर-मंतर प्रदर्शन में महिला पत्रकार से बदसलूकी! मुमताज पटेल बोलीं- इंतजार कीजिए, आंदोलन के मूड में आएगा पूरा देश

उन्होंने कहा कि पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ जिस तरीके का बर्ताव कर रही है, यह ठीक नहीं है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कई महिलाएं डर के कारण सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस एक्शन लेने के बजाय उन्हें ही डिटेन कर लेगी। मुमताज पटेल ने कहा कि जिस तरह से लोग वोट चोरी के खिलाफ, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, पुलिस से स्थिति संभाली नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि जनता से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। दूसरी तरफ महिलाएं अपनी सुरक्षा और महिलाओं से जुड़े अपराध को लेकर सड़कों पर उतर रही हैं।