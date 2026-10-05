​​​​​दिवाली से पहले मिलावटखोरों पर तुकाराम मुंढे की FDA का शिकंजा, अहमदाबाद से आई 1900 किलो मिठाई जब्त

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त पद पर तुकाराम मुंढे के कार्यभार संभालने के बाद विभाग की कार्रवाई तेज हुई है। राज्य के कई हिस्सों में खाद्य पदार्थों से जुड़े प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इस दौरान बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री जब्त की गई। विभाग ने बड़े प्रतिष्ठानों को भी जांच के दायरे में लिया। इनमें फाइव स्टार होटल भी शामिल हैं। मुंबई उच्च न्यायालय की कैंटीन की भी जांच की गई थी। अकोला में दिवाली से पहले हुई कार्रवाई के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने साफ किया है कि त्योहार के दौरान लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी।