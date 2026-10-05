​​​​​दिवाली से पहले मिलावटखोरों पर तुकाराम मुंढे की FDA का शिकंजा, अहमदाबाद से आई 1900 किलो मिठाई जब्त

तुकाराम मुंढे। फाइल फोटो- पत्रिका
FDA Action: दिवाली से पहले अकोला में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अहमदाबाद से दो ट्रकों में अकोला लाई गई करीब 1900 किलो मिठाई जब्त की गई है। शुरुआती जांच में मिठाई को अस्वच्छ और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बताया है। जब्त मिठाई की कीमत करीब 5 लाख 72 हजार रुपए है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस संबंध में गोपनीय जानकारी मिली थी।
इसके बाद अधिकारियों की टीम ने अकोला के रायलीजिन क्षेत्र स्थित आर्को ट्रांसपोर्ट पर जांच की। इस दौरान गुजरात के अहमदाबाद से दो ट्रकों में लाया गया मिठाई का बड़ा माल मिला। अधिकारियों के अनुसार ट्रकों में अलग-अलग ब्रांड की मिठाइयां रखी थीं। इनमें अंबिका स्वीट हलवा, ग्वाल पारंपरिक मिठाई, श्री ग्वाल हलवा, अंबिका रिच स्वीट, ब्रजनिधि स्वीट और मुरलीधर स्वीट शामिल हैं। जांच के दौरान मिठाई को जिस तरीके और परिस्थितियों में ले जाया जा रहा था, उसे खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मिठाई के नमूने जांच के लिए लिए हैं। इसके बाद करीब 1900 किलो माल जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि जब्त मिठाई को अकोला महानगरपालिका के भोड क्षेत्र स्थित बायोगैस संयंत्र के ठोस कचरा प्रसंस्करण केंद्र में नष्ट किया जाएगा। मिठाई मंगाने वाले व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कमल शर्मा, वैभव पाटील और अशोक आहुजा के खाद्य कारोबार से जुड़े लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दिवाली के दौरान मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग काफी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने राज्यभर में जांच अभियान तेज कर दिया है। गणेशोत्सव से पहले और त्योहार के दौरान भी विभाग ने कई स्थानों पर कार्रवाई की थी। इस दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थ, नकली खोया और खराब गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि त्योहार के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। मिठाई की दुकानों, खाद्य प्रतिष्ठानों और बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थों की जांच जारी रहेगी।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त पद पर तुकाराम मुंढे के कार्यभार संभालने के बाद विभाग की कार्रवाई तेज हुई है। राज्य के कई हिस्सों में खाद्य पदार्थों से जुड़े प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इस दौरान बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री जब्त की गई। विभाग ने बड़े प्रतिष्ठानों को भी जांच के दायरे में लिया। इनमें फाइव स्टार होटल भी शामिल हैं। मुंबई उच्च न्यायालय की कैंटीन की भी जांच की गई थी। अकोला में दिवाली से पहले हुई कार्रवाई के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने साफ किया है कि त्योहार के दौरान लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
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