‘जो आदमी डरता है, आज या कल मरता है’, कांग्रेस ने पीएम मोदी डरा हुआ बताया, राष्ट्रपति से मिलने से पहले संविधान सदन में जुटे विपक्षी सांसद

INDIA ब्लॉक के प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी समेत अन्य विपक्षी नेता शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति के सामने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अपनी शिकायतें रखेगा। विपक्षी सांसद पिछले कई दिनों से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च के दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। विपक्ष का कहना है कि वह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है।