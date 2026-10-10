मोदी सरकार पर राहुल गांधी का सबसे बड़ा जुबानी हमला, अमित शाह, मोहन भागवत, ज्ञानेश कुमार, अजीत डोभाल को बताया खलनायक

आगे उन्होंने कहा कि घबराइये मत हम आपको चारों तरफ से घेर रहे हैं। हमें जो जानकारी चाहिए, वह हमारे पास पहले से है। हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे। हम हिंदुस्तान की जनता की आवाज की हिफाजत करेंगे। और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पिछले 10-15 सालों में हिंदुस्तान के साथ जो हुआ है, वह दोबारा कभी भी किसी भी हालत में न हो। उन्होंन प्रदर्शनकारी युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हिंदुस्तान के युवाओं, मुझे आप पर गर्व है। अपना विरोध जारी रखिए। हम आपके साथ खड़े हैं।