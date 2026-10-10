‘यह इमरजेंसी है’, CJP ने लगाया अभिजीत दीपके और अन्य नेताओं को अगवा करने के आरोप

दिल्ली पुलिस ने सुबह से हिरासत में लेने के बाद कई नेताओं को रिहा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक महिला प्रदर्शनकारियों और बुजुर्ग लोगों को रिहा किया जा रहा है। वहीं, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी रिहा कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने दिल्ली में घटित घटना पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि वे अभिजीत दीपके के आमंत्रण पर जंतर-मंतर स्थित कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। जब वे अपने आवास से निकलने लगीं, तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें जाने से रोक दिया।