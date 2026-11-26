US Tech Jobs News: अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी IBM ने एक ऐसा फैसला किया है जिसके बाद कंपनी के कई कर्मचारियों को नौकरी छोड़नी पड़ सकती है या किसी और देश में काम करना पड़ सकता है। दरअसल, IBM ने अपने कंसल्टिंग डिवीजन की ज्यादातर नौकरियों के लिए H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सरशिप बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले का असर यह होगा कि अमेरिका में काम कर रहे कई विदेशी नागरिकों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। ऐसे में भारतीयों को भी इन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।