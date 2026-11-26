FIFA Data Leak: दुनिया में फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था FIFA पर साइबर हमला हुआ है। हैकर्स ने संस्था के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर निजी और कारोबारी जानकारी तक अनधिकृत पहुंच बना ली है। FIFA ने गुरुवार को इस हमले की पुष्टि करते हुए इसे निजता का गंभीर उल्लंघन बताया है। यह मामला सबसे पहले तब सामने आया जब एक हैकिंग ग्रुप ने अपने पास FIFA का डेटा होने का दावा किया था। अब FIFA ने भी पुष्टि कर दी है कि उसका डेटा लीक हुआ है।