Prediction for Vaibhav Suryavanshi: दोहा में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के एक मुकाबले में UAE के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 52 गेंदों में दोहरा शतक ठोककर सनसनी मचा दी। इस पारी की बदौलत 15 साल के इस वंडर बॉय ने लिस्ट ए वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक तो जड़ा ही, साथ ही उन्होंने सबसे तेज 150 रन और सबसे तेज दोहरा शतक भी पूरा किया। इस पारी को देखने के बाद दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स भी हैरान रह गए। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी और कहा कि एक दिन सूर्यवंशी 500 रन की पारी खेलेंगे।