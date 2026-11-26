Team India A Playing 11: राइजिंग स्टार एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत-ए का सामना श्रीलंका ए से हो रहा है। इस महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले तिलक वर्मा ने प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव किया और एक अतरिक्त स्पिनर खिलाने का फैसला किया। भारत ए के कप्तान ने ये फैसला तब लिया, जब पिच रिपोर्ट बताने आए श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी फरवीज महरूफ ने बताया कि बीच के ओवरों में स्पिनर्स का दबदबा रहने वाला है। भारत ए की प्लेइंग में तनुश कोटियन को शामिल किया गया, जबकि प्रभसिमरन सिंह को बाहर बैठना पड़ा।