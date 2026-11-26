Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स 2026 में यूएई के खिलाफ सिर्फ 53 गेंदों पर 7 चौके और 28 छक्‍कों की मदद से दोहरा शतक लगाकर सभी क्रिकेट फैंस के साथ पूर्व दिग्‍गज क्रिकेटर्स को भी अपना मुरीद बना लिया है। यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल वैभव के तूफानी दोहरे शतक को देखकर बड़ा ऐलान कर दिया है। खुद विस्‍फोटक पारियों के लिए जाने जाने वाले गेल ने कहा कि अब वनडे मुकाबले में 300 रन बनने भी तय हैं। वहीं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेलेक्‍टर्स और टीम मैनेजमेंट को टीनेजर सनसनी की प्रतिभा को नहीं बिगाड़ने की सलाह देते हुए मांग की है कि वह इस 15 साल के खिलाड़ी को 2027 के वनडे वर्ल्ड कप ले जाएं।