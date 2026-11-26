India A vs Sri Lanka A: एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स 2026 में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। जहां सभी क्रिकेट फैंस की निगाहें एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जिन्‍होंने पिछले मुकाबले में यूएई के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था। लेकिन, क्‍या आप जानते हैं कि पिछली बार जब इन दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ था, तो जमकर हंगामा भी हुआ था और श्रीलंकाई खिलाड़ी के उकसाने पर वैभव अकेले ही विपक्षी टीम से भिड़ गए थे।