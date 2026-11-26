India A vs Sri Lanka A 1st Semi Final: भारत ए ने अपने ग्रुप में दूसरे स्‍थान पर रहते हुए एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। जबकि श्रीलंका ने अजेय रहते हुए अपने ग्रुप शीर्ष पर हुए सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई किया है। अब दोनों गुरुवार को दोहा में एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे। श्रीलंका ए टीम का स्पिन अटैक और बैटिंग ऑर्डर काफी मजबूत है। जबकि भारत के टीनेजर सनसनी वैभव सूर्यवंशी जबरदस्‍त फॉर्म में हैं। ऐसे में क्रिकेट फैंस को आज एक शानदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। आइये इस मैच से पहले टूर्नामेंट में विजय रथ पर सवार श्रीलंकाई टीम के प्रदर्शन पर डालते हैं।