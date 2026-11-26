India vs New Zealand 2nd Test: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार से क्राइस्‍टचर्च के हेगले ओवल ग्राउंड पर खेला जाना है। आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल के लिहाज से भारत के लिए इस मैच को जीत बहुत ही जरूरी है, क्‍योंकि अब एक भी हार उसे फाइनल की रेस से बाहर कर सकती है। ऐसे में भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर को अपनी प्‍लेइंग इलेवन काफी सोच-समझकर चुननी होगी। खासतौर पर प्‍लेइंग इलेवन में मोहम्‍मद सिराज को भी शामिल करना ही होगा, क्‍योंकि उनके साथ टेस्‍ट क्रिकेट में पिछले सात साल से एक अजब संयोग रहा है। आइये आपको भी उस संयोग के बारे में बताते हैं।