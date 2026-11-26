आउट होने से पहले सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाए। 8वें ओवर तक टीम इंडिया की पारी में 3 छक्के लगे थे और तीनों सूर्यवंशी के बल्ले से निकले थे। वेस्ट एंड पार्क की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार है और पिच रिपोर्ट के दौरान श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज फरवीज महरूफ ने भी इस बात का जिक्र किया था। टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका ने पहले ही ओवर से स्पिनर्स को आक्रमण पर लगा दिया। इसका फायदा भी मिला और सूर्यवंशी ने खुद को पहले ओवर में रोककर रखा।