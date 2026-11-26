कैबिनेट की बैठक ऐसे समय होने जा रही है, जब केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों की बैठक दोबारा बुलाने की तैयारी पूरी कर ली है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को बताया कि सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से सदनों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है।