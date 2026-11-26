अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस का असली चेहरा देख लिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 'संविधान गौरव दिवस' मना रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 'संविधान हत्या दिवस' मना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की हत्या की और उसकी आत्मा को निकाल फेंका। देश में आपातकाल थोपा गया, बोलने की आजादी खत्म की गई और इतना ही नहीं मीडिया से जुड़े लाखों लोगों को जेल में ठूंसा गया। कांग्रेस के हाथ कई लोगों के खून से रंगे हैं चाहे सिखों की हत्या हो या ऐसी कई अन्य बातें, जिनका जवाब कांग्रेस आज तक नहीं दे पाई है।