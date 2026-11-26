अक्टूबर 1988 में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल में वकील के रूप में उनका नाम दर्ज हुआ। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की पणजी बेंच में वकालत शुरू की। सिविल, संवैधानिक, श्रम, पर्यावरण, टैक्स और कंपनी कानून के मामलों में उन्होंने काम किया। वह केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील और गोवा सरकार के विशेष वकील भी रहे।