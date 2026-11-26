3 दिसंबर को संसद की कार्यवाही समाप्त होने की संभावना है, हालांकि इसकी अंतिम तारीख सदन के कामकाज की जरूरतों के आधार पर तय होगी। सरकार ने अभी तक बैठक के एजेंडे का डिटेल ब्योरा साझा नहीं किया है। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। अब सरकार ने उसी सत्र को दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया है। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जरूरी सरकारी कामकाज निपटाया जाएगा। हालांकि, सदन में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और कौन से प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, इस बारे में आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। कांग्रेस ने भी इस संबंध में कल एक बैठक करने का ऐलान किया है।