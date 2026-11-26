दिल्ली में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर मार्च किया। कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को संविधान की प्रति सौंपना चाहते थे। कांग्रेस की ओर से देशभर में निकाले जा रहे 'संविधान रक्षा मार्च' के तहत यह कार्यक्रम रखा गया था। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे और बैरिकेडिंग भी की गई थी।