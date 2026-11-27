अहमदाबाद मेट्रो के पहले चरण में ईस्ट-वेस्ट और नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर शामिल हैं। दोनों कॉरिडोर की कुल लंबाई 40.03 किलोमीटर है। ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर थलतेज गांव से वस्त्राल गांव तक फैला है। इस मार्ग पर कुल 17 स्टेशन हैं। वहीं, नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर एपीएमसी से मोटेरा स्टेडियम तक है, जिसमें 15 स्टेशन शामिल हैं। साबरमती रेलवे मेट्रो स्टेशन शुरू होने से पहले पहले चरण के 31 स्टेशन चालू थे। अब नए स्टेशन के जुड़ने से सभी 32 स्टेशन यात्रियों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद मेट्रो के पहले चरण में व्यावसायिक परिचालन मार्च 2019 में शुरू हुआ था। उस समय वस्त्राल गांव से एपरल पार्क के बीच 6.5 किलोमीटर लंबे हिस्से पर मेट्रो सेवा शुरू की गई थी।जीएमआरसी के अनुसार 28 नवंबर से मेट्रो की विस्तृत समय-सारणी उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। यात्री वेबसाइट पर अलग-अलग मार्गों की मेट्रो के समय की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।