JUIAK के राजनीतिक सलाहकार सज्जाद हुसैन कारगिली ने कहा कि जमीयत द्वारा उतारे गए सभी उम्मीदवार पूरी तरह से कारगिल के हितों, सम्मान और उज्ज्वल भविष्य के लिए लड़ेंगे।

उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य, जमीन की सुरक्षा, संस्कृति, पहचान और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, काफी सोच-विचार के बाद ही जमीयत चुनावी मैदान में उतरी है।

उन्होंने आगे कहा कि अतीत में LAHDC में जो गलतियां और कमियां देखने को मिली थीं, उन्हें दोहराया नहीं जाएगा। यदि जमीयत के उम्मीदवार चुने जाते हैं, तो वे काउंसिल में एक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे।