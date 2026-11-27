कारगिल में LAHDC चुनाव लड़ेगी जमीयत-उल-उलेमा, Photo- ChatGpt
LAHDC Kargil Election: कारगिल के लिए एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, लद्दाख के सबसे बड़े इस्लामिक संस्थान 'जमीयत-उल-उलेमा इस्ना अशरिया कारगिल' (JUIAK) ने पहली बार 'लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल' (LAHDC), कारगिल के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है।
शुक्रवार को कारगिल में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, 'जमीयत-उल-उलेमा इस्ना अशरिया कारगिल' के राजनीतिक सलाहकार ने, कारगिल सचिव और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर घोषणा की कि जमीयत आगामी LAHDC चुनावों में 11 उम्मीदवार उतारेगी। सभी उम्मीदवार निर्दलीय (इंडिपेंडेंट) प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे।
JUIAK के राजनीतिक सलाहकार सज्जाद हुसैन कारगिली ने कहा कि जमीयत द्वारा उतारे गए सभी उम्मीदवार पूरी तरह से कारगिल के हितों, सम्मान और उज्ज्वल भविष्य के लिए लड़ेंगे।
उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य, जमीन की सुरक्षा, संस्कृति, पहचान और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, काफी सोच-विचार के बाद ही जमीयत चुनावी मैदान में उतरी है।
उन्होंने आगे कहा कि अतीत में LAHDC में जो गलतियां और कमियां देखने को मिली थीं, उन्हें दोहराया नहीं जाएगा। यदि जमीयत के उम्मीदवार चुने जाते हैं, तो वे काउंसिल में एक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे।
अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए, नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि जमीयत द्वारा उतारे गए उम्मीदवार सरकार या केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन के प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) नहीं हैं। ये सच्चे और स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, जिन्हें जमीयत ने कारगिल के भविष्य के व्यापक हित में मैदान में उतारा है।
नेतृत्व ने पूरा भरोसा जताया कि कारगिल की जनता इन निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। उन्हें उम्मीद है कि ये उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे और आने वाले समय में पूरी गरिमा और ईमानदारी के साथ कारगिल का प्रतिनिधित्व करेंगे।
संगठन के राजनीतिक सलाहकार सज्जाद हुसैन कारगिली ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह फैसला काफी सोच-विचार के बाद लिया गया है:
कारगिल के युवाओं के भविष्य, जमीन, संस्कृति, स्थानीय पहचान और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना।
अतीत की कमियों और गलतियों को न दोहराते हुए परिषद में एक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
संगठन लद्दाख के 'चार सूत्री एजेंडे' (4-Point Agenda) के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है
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