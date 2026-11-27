तेज प्रताप यादव ने पूर्व सांसद आनंद मोहन से जुड़े मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आनंद मोहन को एक महीने के भीतर सरेंडर करने के आदेश के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब अदालत ने निर्देश दिया है तो अब तक इसका पालन क्यों नहीं हुआ?