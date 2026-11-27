तेज प्रताप यादव। (फोटो- ANI)
मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में हुए खर्च को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अनंत सिंह पर निशाना साधते हुए शादी में हुए खर्च पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच करानी चाहिए।
तेज प्रताप ने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से आई और शादी में हुए खर्च का इंतजाम किस पैसे से किया गया? उन्होंने कहा कि कम से कम ED और CBI को इस मामले में जांच शुरू करनी चाहिए।
पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने अनंत सिंह की बेटी की शादी में हुए खर्च को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इतना अधिक पैसा खर्च नहीं किया जाना चाहिए था।
तेज प्रताप ने कहा- यह गलत था। उन्हें इतना खर्च नहीं करना चाहिए था। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है? इस खर्च के लिए रकम का इंतजाम कहां से किया गया? कम से कम ED और CBI को जांच शुरू करनी चाहिए।
तेज प्रताप यादव ने पूर्व सांसद आनंद मोहन से जुड़े मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आनंद मोहन को एक महीने के भीतर सरेंडर करने के आदेश के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब अदालत ने निर्देश दिया है तो अब तक इसका पालन क्यों नहीं हुआ?
उन्होंने कहा कि अगर सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने का दावा करती है तो उसे ऐसे मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए। तेज प्रताप ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आरोप लगाया कि ऐसे कई लोग सत्ताधारी दल के भीतर भी मौजूद हैं।
उन्होंने कहा- वे सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर कोई सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने का दावा करती है तो उसे कार्रवाई करनी चाहिए। खासकर तब, जब इनमें से आधे से ज्यादा अपराधी उनकी अपनी पार्टी में मौजूद हैं।
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