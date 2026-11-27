हाईकोर्ट ने पिता की दोनों दलीलों को स्वीकार नहीं किया। न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत पीड़ित महिला के साथ उसके बच्चों के भरण-पोषण का भी प्रावधान है। ऐसे मामलों में बच्चे को अलग से घरेलू हिंसा का पीड़ित साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि तलाक हो जाने या मां के दूसरी शादी कर लेने से बच्चे के प्रति पिता की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। माता-पिता के वैवाहिक रिश्ते में बदलाव का असर संतान के भरण-पोषण के अधिकार पर नहीं पड़ सकता। हाई कोर्ट ने पिता की याचिका खारिज कर दी और बारासात अदालत के आदेश को बरकरार रखा।