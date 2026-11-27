

तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुप्परनकुंद्रम के अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने मंदिर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को निलंबित करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था अपने नियंत्रण में ले ली है। मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी दो न्यायाधीशों वाली समिति को सौंपी गई है। यह कार्रवाई 20 नवंबर को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने के बाद की गई है। अदालत ने अपने आदेश में मदुरै की तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून पत्थर के स्तंभ पर एक बार दीपम जलाने की अनुमति दी थी। हालांकि, कोर्ट के निर्देश के बावजूद 24 नवंबर को वहां दीप नहीं जलाया गया।