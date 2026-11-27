सुप्रिया सुले। फोटो- आईएएनएस
Supriya Sule: संसदे के विशेष अधिवेशन में परिसीमन से जुड़े विधेयक को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने विधेयक का समर्थन करने वालों को 21वीं सदी का सबसे बड़ा गद्दार बताया है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और संजय राउत महाराष्ट्र और देश के बड़े नेता हैं।
पत्रकारों ने जब सुप्रिया सुले से संजय राउत की टिप्पणी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि संजय राउत उनके बड़े भाई हैं। उन्हें अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने जो महसूस किया, वह खुलकर कह दिया। सुले ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है और इस अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। परिसीमन विधेयक से देश को नुकसान होने संबंधी संजय राउत के बयान पर भी सुप्रिया सुले से सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि अभी तक विशेष अधिवेशन का एजेंडा जारी नहीं हुआ है। ऐसे में विधेयक के बारे में अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने फिर कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) ने विशेष अधिवेशन को लेकर अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। इस पर सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी हर अधिवेशन से पहले सांसदों के लिए व्हिप जारी करती है। अधिवेशन की तारीखों की जानकारी मिलते ही सांसद अमोल कोल्हे ने व्हिप जारी कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में अनुशासन का पालन किया जाता है और अन्य दल भी अधिवेशन के दौरान अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करते हैं।
पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि शरद पवार की पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन कर सकती है और इसके बदले सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि सुले इन चर्चाओं को पहले ही खारिज कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि बारामती के मतदाताओं ने उन्हें गॉसिप करने के लिए नहीं, बल्कि नीतिगत फैसले लेने के लिए चुना है। मुख्यमंत्री वही बन सकता है जिसके पास बहुमत का आंकड़ा हो। उन्होंने कहा कि वह वास्तविकता में विश्वास करती हैं और गंभीर राजनीति करती हैं। सुले ने यह भी कहा था कि लोग यह न भूलें कि वह किसकी बेटी हैं।
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