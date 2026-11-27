पत्रकारों ने जब सुप्रिया सुले से संजय राउत की टिप्पणी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि संजय राउत उनके बड़े भाई हैं। उन्हें अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने जो महसूस किया, वह खुलकर कह दिया। सुले ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है और इस अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। परिसीमन विधेयक से देश को नुकसान होने संबंधी संजय राउत के बयान पर भी सुप्रिया सुले से सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि अभी तक विशेष अधिवेशन का एजेंडा जारी नहीं हुआ है। ऐसे में विधेयक के बारे में अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने फिर कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है।