अप्रैल के परिसीमन विधेयक में सरकार ने खुद असमान आबादी वृद्धि और पलायन को बड़ा कारण बताया था। लेकिन 2011 के बाद महानगरों, सैटेलाइट टाउनशिप और औद्योगिक केंद्रों में आए बदलाव पुराने आंकड़ों में नहीं हैं। 2024 में मलकाजगिरी में 37.80 लाख और हैदराबाद सीट पर 22.17 लाख पंजीकृत मतदाता थे। मलकाजगिरी में 2019-24 के बीच 6.3 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े। हालांकि मतदाता सूची जनगणना का विकल्प नहीं है।