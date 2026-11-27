Delimitation 2011 Census :नई जनगणना से पहले परिसीमन की तैयारी, 2011 के आंकड़ों पर क्यों जोर? (फोटो सोर्स: ANI)
Delimitation Bill, Census 2011: 30 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में केंद्र से परिसीमन और महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े नए विधेयक लाने की उम्मीद है। देश के ज्यादातर हिस्सों में नई जनगणना की गिनती तीन महीने से कुछ अधिक समय में पूरी होनी है। ऐसे में 2011 के आंकड़ों पर निर्भरता सवालों में है।
विपक्ष, खासकर दक्षिणी राज्यों के दलों, ने प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता जताई थी। इसे दूर करने के लिए सरकार से सभी राज्यों की लोकसभा सीटें समान रूप से 50% बढ़ाने का प्रावधान लाने की उम्मीद है। इससे उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से 120, बिहार की 40 से 60 और केरल की 20 से 30 होंगी।
राज्यों का तुलनात्मक प्रतिनिधित्व लगभग वही रहेगा, पर असमानता बनी रहेगी। 2011 के हिसाब से बढ़ोतरी के बाद भी बिहार में एक सांसद औसतन 17.35 लाख और केरल में 11.14 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा।
संविधान का अनुच्छेद 81(2)(a) राज्यों के बीच और 81(2)(b) राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों में आबादी का संतुलन चाहता है। जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों के हित में 1976 से अंतर-राज्यीय सीट आवंटन स्थिर है। यह मोटे तौर पर 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि ज्यादातर क्षेत्रों की सीमाएं 2001 के आंकड़ों से तय हुई थीं।
सरकार 2029 के आम चुनाव तक लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का 33% आरक्षण लागू करना चाहती है। सितंबर 2023 के 106वें संविधान संशोधन ने इसे कानून के बाद होने वाली पहली जनगणना पर आधारित परिसीमन से जोड़ा था। गृह मंत्री अमित शाह ने 17 अप्रैल को लोकसभा में कहा था कि व्यापक जन परामर्श के कारण नई जनगणना के बाद 2029 से पहले परिसीमन पूरा नहीं हो सकेगा।
पिछले साल जून की इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल जनगणना के अस्थायी आंकड़े गिनती के 10 दिन में आने की उम्मीद थी, जबकि सत्यापन में छह महीने और लग सकते थे। परिसीमन के लिए गांव, कस्बा और वार्ड स्तर तक अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) सहित विस्तृत आंकड़े जरूरी हैं। मणिपुर में हाई कोर्ट के आदेश से जनगणना 30 अप्रैल 2027 तक रुकी है।
विधेयक पारित होते ही आयोग बने तो 2011 के आधार पर उसे दो साल से अधिक मिल सकते हैं। पिछला राष्ट्रव्यापी परिसीमन 2002 में शुरू होकर 2008 में पूरा हुआ था। बीच में लागू जनगणना बदली और 2004 के आम चुनाव से भी प्रक्रिया बाधित हुई।
अप्रैल के परिसीमन विधेयक में सरकार ने खुद असमान आबादी वृद्धि और पलायन को बड़ा कारण बताया था। लेकिन 2011 के बाद महानगरों, सैटेलाइट टाउनशिप और औद्योगिक केंद्रों में आए बदलाव पुराने आंकड़ों में नहीं हैं। 2024 में मलकाजगिरी में 37.80 लाख और हैदराबाद सीट पर 22.17 लाख पंजीकृत मतदाता थे। मलकाजगिरी में 2019-24 के बीच 6.3 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े। हालांकि मतदाता सूची जनगणना का विकल्प नहीं है।
मान लें किसी राज्य को 150 सीटें मिलती हैं। किसी क्षेत्र की आबादी हिस्सेदारी 2011 के 10% से 2027 में 15% हो जाए, तो उसका हक करीब 15 के बजाय 22-23 सीटों का हो सकता है। जनगणना का चुनाव SC-ST आरक्षित सीटों की संख्या और स्थान पर भी असर डालेगा।
अप्रैल में लाया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी बहुमत नहीं पा सका था। इसमें अनुच्छेद 81 और 82 बदलकर हर जनगणना के बाद परिसीमन की अनिवार्यता हटाने तथा आधार जनगणना और समय तय करने का अधिकार संसद को देने का प्रस्ताव था। विधानसभाओं के लिए भी ऐसे बदलाव प्रस्तावित थे।
साथ वाले परिसीमन विधेयक के अनुसार, आयोग के गठन की तारीख तक प्रकाशित आंकड़े आधार बनते। नए विधेयकों में ये प्रावधान रहे तो 2027 के बाद दोबारा परिसीमन संवैधानिक रूप से जरूरी नहीं होगा और 2011 वाली सीमाएं कई चुनावों तक रह सकती हैं।
2029 तक आरक्षण लागू होने पर बीजेपी महिला सशक्तीकरण का बड़ा वादा पूरा करने का दावा कर सकेगी। अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ने विपक्ष के विरोध को महिला आरक्षण के विरोध के रूप में पेश किया था। शाह ने महिला मतदाताओं की नाराजगी की चेतावनी भी दी थी।
सीट विस्तार से सभी दलों को राहत मिल सकती है। 543 सदस्यीय सदन में आरक्षण के बाद 362 सीटें अनारक्षित-लिंग यानी महिला-पुरुष दोनों के लिए खुली रहेंगी, जबकि 816 सदस्यीय सदन में ऐसी 544 सीटें होंगी। इससे मौजूदा विधायी प्रतिनिधियों और दावेदारों के टिकट काटने का दबाव घटेगा।
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