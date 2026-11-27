कोलकाता हाई कोर्ट (फ़ोटो-calcuttahighcourt.gov.in)
Rebel TMC Faction: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसके तहत बागी धड़े (डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस) के विधायक अखरुज्जमां को विपक्षी दल का मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) नियुक्त किया गया था।
न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) रथिंद्र बोस के फैसले को खारिज किया। अदालत ने इसके साथ ही बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष (LoP) नियुक्त करने के फैसले को भी रद्द कर दिया है।
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