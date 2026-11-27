न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) रथिंद्र बोस के फैसले को खारिज किया। अदालत ने इसके साथ ही बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष (LoP) नियुक्त करने के फैसले को भी रद्द कर दिया है।