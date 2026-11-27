गुजरात एटीएस ने आरोपी को वाघोडिया कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगी थी। सुनवाई के दौरान शुरुआत में वकीलों ने आरोपी की ओर से पैरवी करने से इनकार कर दिया। बाद में समझाइश के बाद एक वकील पैरवी के लिए तैयार हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की रिमांड पर सौंप दिया। एटीएस की टीमें मामले की आगे जांच कर रही हैं। जिस स्थान पर आरोपी को पकड़ा गया, उस होटल और असम के करीमगंज जिले में उसके घर पर भी जांच की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इस साजिश में उसके साथ और कौन लोग जुड़े हैं। जांच में और खुलासे होने की संभावना है।