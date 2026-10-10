मुख्यमंत्री पटेल ने राजकोट से राज्य के 27 जिलों के बस स्टैंडों पर 136 ग्राम हाट का किया का ई-लोकार्पण

राज्य के 18 हजार गांवों में महिला संचालित अमूल मिल्क पार्लर शुरू करने की योजना है। इस संबंध में गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी और अमूल के बीच समझौता ज्ञापन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को शक्ति उपासना के पर्व नवरात्रि से पहले नारी शक्ति को समृद्ध बनाने के लिए गुजरात सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में 13 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए तथा महिलाओं को अमूल पार्लर आवंटन पत्र और वित्तीय सहायता के चेक वितरित किए गए।