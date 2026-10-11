Ahmedabad Crime: अहमदाबाद में फर्जी DSP गिरफ्तार, सीआईएसएफ का पहचान पत्र लगाकर जमा रहा था रौब

वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद ग्रामीण में कोठ पुलिस ने वटामण चौराहे के पास विदेशी शराब की तस्करी पकड़ी है। पुलिस ने दो कारों से विदेशी शराब और बीयर की 2,808 बोतलें बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में दो कारों और तीन मोबाइल फोन सहित कुल 12.68 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। शराब की खेप भरवाने और मंगवाने वाले दो अन्य आरोपी फरार हैं। जांच में सामने आया कि दर्शक भरतभाई जोशी और मनीष अर्जुन कुशवाह कार में आगे चलकर रास्ते की निगरानी कर रहे थे। वहीं महावीरसिंह नरेंद्रसिंह सरवैया कार में शराब की खेप लेकर जा रहा था।