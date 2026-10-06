Maharashtra Murder: 83 साल के दादा ने पोते के सीने में मारी गोली, होटल के कमरे में हुई हत्या से खुला चौंकाने वाला राज

इस मामले में 83 वर्षीय मोतीराम राजीव मराठे के साथ हिरामण मोतीराम मराठे, मनोज हिरामण मराठे, कविता हिरामण मराठे और राजश्री दशरथ पवार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब सभी की भूमिका की जांच कर रही है। अभय मराठे के तीन भाई हैं। परिवार में जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था और अभय के अपने दादा के साथ भी संबंध ठीक नहीं थे। सोमवार को जमीन से जुड़े विवाद ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि दादा-पोते के बीच कहासुनी के बाद गोली चल गई। पुलिस अब घटना के बाद सीसीटीवी और डीवीआर हटाने वाले लोगों की भूमिका भी जांच रही है।