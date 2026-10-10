Ahmedabad: स्टील कॉइल की आड़ में पोस्त डोडा की तस्करी का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार

ग्रामीण पुलिस ने शनिवार को बताया कि टीम को पुख्ता सूचना मिली थी कि राजस्थान पासिंग का एक ट्रक-ट्रेलर महाराष्ट्र के नागपुर से गुजरात के अहमदाबाद जिले की साणंद तहसील के लिए निकला है। उसमें स्टील कॉइल के बीच नशीले पदार्थ पोस्त डोडा का बड़ा जत्था है। इस पुख्ता सूचना के आधार पर एसओजी और एएनडब्ल्यू की संयुक्त टीमों ने 8 अक्टूबर की रात खेड़ा-धोलका हाईवे पर नाकाबंदी कर संदिग्ध ट्रक को ट्रेस किया। जब ट्रक-ट्रेलर की तलाशी ली गई और कॉइल पर बंधी ताड़पत्री को हटाकर देखा गया, तो काले और पीले रंग के 36 प्लास्टिक के कट्टों में अवैध पोस्त डोडा बरामद हुआ।