Maharashtra Crime News: गुजरात के तापी जिले के सदगव्हाण इलाके में मिले अज्ञात शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के तलोदा से महज पांच किमी दूर हुए इस हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं, बल्कि मृतक का सगा छोटा भाई ही था। पुलिस जांच में सामने आया है कि छोटे भाई ने ही अपने बड़े भाई उखड्या वसावे की हत्या कराने के लिए 20 हजार रुपये की सुपारी दी थी। इस मामले में गुजरात पुलिस ने मृतक के छोटे भाई और उसके साढ़ू को महाराष्ट्र के धड़गांव से गिरफ्तार किया है।