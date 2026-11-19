राजकोट. जिले के शापर-वेरावल में बिहार मूल के एक युवक का साथ रहने वाले तथा साथ काम करने वाले बिहार के मूल निवासी दो युवक के बीच कारखाने की छत पर शराब पीने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान हथियारों से हमलाकर एक युवक की हत्या कर दी गई। झड़प में आरोपी भी घायल हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के अनुसार, बिहार का मूल निवासी और फिलहाल शापर-वेरावल में सुहानी एंटरप्राइज नामक कारखाने में काम कर किराए के कमरे में रहने वाला गुड्डू महंतो (28) का शव कारखाने की छत पर खून से लथपथ हालत में मिला। कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों तथा आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकत्र हो गई।

सूचना मिलने पर शापर-वेरावल पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकोट के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। जांच में हत्या की पूरी घटना तथा आरोपी की जानकारी सामने आई।