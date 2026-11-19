मेहसाणा. जिले की ऐतिहासिक नगरी वडनगर में श्री कांची कामकोटि पीठाधिपति जगद्गुरु शंकराचार्य शंकर विजयेंद्र सरस्वती से गुरुवार को स्वास्थ्य राज्यमंत्री प्रफुल पानशेरिया ने आशीर्वाद लिया।

स्वामी के सानिध्य में ‘विश्व शांति महायज्ञ’ के नौवें दिन पानशेरिया ने वैदिक मंत्रोच्चार के वातावरण के बीच यज्ञशाला के दर्शन किए और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया।

इस अवसर पर उन्होंने वडनगर के आराध्य देव भगवान हाटकेश्वर महादेव के मंदिर में शीश झुकाकर विधिवत पूजा-अर्चना की। भगवान महादेव के दर्शन कर उन्होंने प्रदेश की जनता के सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

इसके बाद उन्होंने वडनगर स्थित आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंसियल म्यूजियम का दौरा किया। शंकराचार्य के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने देश और विश्व में शांति की स्थापना के उद्देश्य से आयोजित महायज्ञ के महत्व पर चर्चा की।