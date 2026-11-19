वडोदरा. महानगरपालिका की बुधवार हुई सामान्य सभा की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद-पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान को तांदलजा क्षेत्र में 978 वर्गमीटर का प्राइम प्लॉट आवंटित करने के प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जताया और भाजपा पार्षदों के साथ उनकी तीखी बहस हुई।

प्रस्ताव के अनुसार, करीब 20.53 करोड़ रुपए मूल्य की इस जमीन में से 500 वर्गमीटर का हिस्सा यूसुफ को आवासीय उपयोग के लिए मुफ्त दिया जाएगा, जबकि शेष 45 प्रतिशत हिस्सा यानी 478 वर्गमीटर जमीन का आवंटन निर्धारित मूल्य के 55 फीसदी पर किया जाएगा। यानी इस हिस्से पर 45 प्रतिशत की रियायत मिलेगी।