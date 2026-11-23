Ratnagiri Murder Case: महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिपलुन में मुंबई-गोवा हाईवे के पास एक युवक की बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वालोपे रेलवे स्टेशन के पास मिले 33 वर्षीय युवक के शव की पहचान कोल्हापुर निवासी नवनाथ बबन कांबले के रूप में हुई थी। युवक के सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या की गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए चिपलुन पुलिस ने मुख्य संदिग्ध आरोपी को कोल्हापुर से गिरफ्तार किया है।