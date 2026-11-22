Nashik News: महाराष्ट्र के नासिक में 59 वर्षीय सेवानिवृत्त आरटोओ (RTO) अधिकारी की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में उनके ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि संपत्ति विवाद को लेकर उनके बेटे, बेटी, बहू और अन्य रिश्तेदार उन्हें लंबे समय से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान कर रहे थे। इतना ही नहीं, अदालत में चल रहे संपत्ति विवाद को वापस लेने के लिए उन्हें और उनकी पत्नी को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।