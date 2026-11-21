Mumbai Couple Assault Case: मुंबई के कुर्ला इलाके में फीनिक्स मॉल के करीब एक सार्वजनिक पार्क में युवक और युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि नाबालिगों के एक समूह ने दोनों को घेरकर डंडों, लात और घूंसों से जमकर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आठ नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, इस घटना पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे मुंबई के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया है।