Mumbai Airport Terminal 2 Mosque Controversy: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (CSMIA) के टर्मिनल-2 (T2) के पास बनी मस्जिद को लेकर विवाद तेज हो गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने इस ढांचे को अनधिकृत घोषित करते हुए एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) को इसे तत्काल हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण की ओर से मस्जिद के गेट पर नोटिस भी चिपकाया गया है। इस कार्रवाई के बाद एयरपोर्ट परिसर में बनी मस्जिद का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।