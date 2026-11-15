हवा में अटके इंडिगो विमान के पहिए, पुणे एयरपोर्ट पर घोषित करनी पड़ी फुल इमरजेंसी; बाल-बाल बचे 192 यात्री

Pune IndiGo Flight Emergency Landing: महाराष्ट्र के पुणे एयरपोर्ट पर रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब पुणे से गुवाहाटी जा रही इंडिगो (IndiGo) की एक फ्लाइट में उड़ान भरने के कुछ देर बाद तकनीकी खराबी आ गई। विमान का लैंडिंग गियर (पहिए) उड़ान के बाद अंदर नहीं जा सके और बाहर ही फंसे रह गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विमान को वापस पुणे एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला लिया गया। एयरपोर्ट प्रशासन और भारतीय वायुसेना (IAF) की सतर्कता से विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार सभी 192 लोग सुरक्षित हैं।