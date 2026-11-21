विरोध करने पर लड़कों ने युवक-युवती को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक लड़का युवक को चप्पल से मारता नजर आ रहा है, जबकि दूसरे के हाथ में लकड़ी का डंडा दिखाई देता है। इसी दौरान युवती के सिर पर भी डंडे से वार किया जाता है। युवक को लात-घूंसों से भी पीटा जाता है। दोनों के विरोध के बावजूद लड़कों का समूह उनके साथ मारपीट करता रहा।