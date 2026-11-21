FDA Raid: महाराष्ट्र की राजनीति और प्रशासनिक महकमे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) मंत्री नरहरी झिरवाल के तत्कालीन निजी सचिव (पीए) और पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग में सहायक आयुक्त डॉ. रामदास गाडे को आखिरकार निलंबित कर दिया गया है। पशुपालन विभाग ने गुरुवार को उनके निलंबन का आदेश जारी किया। उन पर अधिकारियों पर दबाव डालकर गैरकानूनी निर्देश देने और नियमों के खिलाफ कार्रवाई करवाने का गंभीर आरोप है।