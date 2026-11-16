मुंब्रा: अफलातून मिठाई खाने के बाद 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी, युवक की मौत, FDA ने बंद कराई दुकान

Mumbra News: मुंबई से सटे मुंब्रा में मिठाई खाने के बाद पांच लोगों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इनमें से 35 वर्षीय जुबेर अंसारी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य चार लोगों की हालत इलाज के बाद सुधर गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास स्थित दुकान 'सागर स्वीट्स' से खरीदी गई अफलातून मिठाई खाने के बाद सभी की तबीयत खराब हुई थी। घटना के बाद मुंब्रा पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मिठाई की दुकान को अस्थायी रूप से बंद करा दिया है।