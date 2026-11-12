महाराष्ट्र: दादी मवेशी चराने गई थीं, पीछे से बच्चों ने खा लिए जहरीले बीज, 1 की मौत, 7 अस्पताल में भर्ती

डॉक्टरों के अनुसार, चार साल की निर्मला ओढ़ी को अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बाकी बच्चों में डिहाइड्रेशन जैसे अलग-अलग लक्षण पाए गए। कुछ बच्चों की स्थिति हल्की थी, जबकि कुछ गंभीर रूप से प्रभावित थे।अस्पताल में भर्ती होते ही सभी बच्चों का उपचार शुरू कर दिया गया। उन्हें जरूरी दवाइयों के साथ नसों के जरिए तरल पदार्थ (IV Fluids) दिए जा रहे हैं।