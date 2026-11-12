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महाराष्ट्र: दादी मवेशी चराने गई थीं, पीछे से बच्चों ने खा लिए जहरीले बीज, 1 की मौत, 7 अस्पताल में भर्ती

Nandurbar News: महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के मोदल गांव में अरंडी के बीज खाने से आठ बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। चार साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि सात बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Updated: 12 Nov 2026, 8:14 AM IST

Maharashtra food poison case

महाराष्ट्र में अरंडी के बीज खाने से 8 बच्चों को फूड पॉइजनिंग (Photo: IANS/File)

महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में अरंडी के बीज खाने से आठ बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इस घटना में चार साल की एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि सात अन्य बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें एक पांच साल के बच्चे की हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के धडगांव तहसील के मोदल गांव में अरंडी के बीज खाने से आठ बच्चे संदिग्ध फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इनमें चार साल की बच्ची निर्मला ओढ़ी की मौत हो गई। वहीं, सात अन्य बच्चों को धडगांव ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गांव में चिंता का माहौल है।

दादी के पास थे बच्चे

धडगांव ग्रामीण अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉ. संदीप वळवी के मुताबिक, बच्चों के माता-पिता काम के सिलसिले में पंढरपुर गए हुए थे। उन्होंने बच्चों को उनकी दादी की देखरेख में छोड़ा था।

घटना के समय दादी मवेशियों को चराने के लिए बाहर गई हुई थीं। जब वह वापस घर लौटीं तो सभी बच्चे उल्टियां कर रहे थे। कुछ बच्चे अरंडी के पौधे के नीचे बेसुध और गंभीर हालत में पड़े मिले। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने तुरंत सभी बच्चों को धडगांव ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही 4 साल की बच्ची की मौत

डॉक्टरों के अनुसार, चार साल की निर्मला ओढ़ी को अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बाकी बच्चों में डिहाइड्रेशन जैसे अलग-अलग लक्षण पाए गए। कुछ बच्चों की स्थिति हल्की थी, जबकि कुछ गंभीर रूप से प्रभावित थे।अस्पताल में भर्ती होते ही सभी बच्चों का उपचार शुरू कर दिया गया। उन्हें जरूरी दवाइयों के साथ नसों के जरिए तरल पदार्थ (IV Fluids) दिए जा रहे हैं।

5 साल के बच्चे की हालत चिंताजनक, दूसरे अस्पताल रेफर

डॉ. संदीप वळवी ने बताया कि पांच वर्षीय मनोज वाडिल की हालत कुछ ज्यादा चिंताजनक है। उसे बेहतर और विशेष उपचार के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर किया जा रहा है।

वहीं, बाकी छह बच्चों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई गई है। सभी को धडगांव ग्रामीण अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है और उनका इलाज जारी है।

अरंडी के बीज खाने से बिगड़ी बच्चों की तबीयत

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बच्चों ने अरंडी के बीज खाए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। अरंडी के बीजों में रिसिन नामक बेहद जहरीला पदार्थ पाया जाता है। इनका सेवन गंभीर विषाक्तता का कारण बन सकता है। फिलहाल इस घटना में बच्चों द्वारा बीज खाने की परिस्थितियों और विषाक्तता के प्रभावों को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है।

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