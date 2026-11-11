Telangana: 15 साल के छात्र ने दोस्त को विवाहिता के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, गंवानी पड़ी जान!

तेलंगाना के खम्मम जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहर मिला कोल्ड ड्रिंक पीने से 15 साल के एक छात्र की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, इस वारदात को अंजाम देने का आरोप उसके 14 वर्षीय दोस्त और 19 साल की एक विवाहित युवती पर है। बताया जा रहा है कि मृतक ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस बात का खुलासा होने के डर से दोनों ने कथित तौर पर उसे जहर दे दिया।